Météo week-end, éclaircies et pluie en Basse-Normandie

Il va falloir guetter les éclaircies ce week-end en Basse-Normandie pour passer entre les averses.

Samedi matin, quelques averses sont prévues sur la Manche et de belles éclaircies sur le nord Cotentin, les températures se s'écheloneront entre 4° et 9°. Quelques averses également sur le Calvados et le Bocage avec des températures de 4° à 8°. Dans l'Orne, les températures seront plus fraiches : 0° à 7° mais les éclaircies plus nombreuses, sans pluie.

La journée et la soirée du samedi 23 novembre devraient reproduire ce shéma selon Météo France.

Dimanche, éclaircies plus nombreuses

Les éclaircies seront très présentes le matin du dimanche 24 novembre sur l'Orne, la majeure partie du Calvados et le nord Cotentin. Des averses pour le centre et sud Manche, comme pour le Bessin et le Bocage.

Les températures, de 2° à 7° dans l'Orne, 6° à 8° dans le Calvados et 5° à 9° dans la Manche.

En soirée, les éclaicies se généraliseront sur l'ensemble de la région Basse-Normandie.

INFO +

Le neige pourrait faire son retour dans le Perche mercredi prochain, 27 novembre.