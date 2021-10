Sortir en région : vendredi 22 novembre

CALVADOS

La Compagnie du Coquelicot présente Le Temps de l’Impro… ce samedi au Drakkar à Luc-sur-Mer. Une nouvelle rencontre théâtrale animée par Josée Katz, Myriam Barré et Didier Josse. RDV samedi à partir de 20h30 au cinéma le Drakkar à Luc-sur-Mer, comptez seulement 6 euros et c'est gratuit pour les - de 10 ans.

Duel bas-normand dimanche au Palais des sports de Caen ! C'est un match de handball de Nationale 1. Le Caen handball affronte la JS Cherbourg. Caen est 5e et Cherbourg 1er ex aequo. RDV dimanche à 16h.

A l'occasion de la sortie du film Hunger Games l'embrasement, le 2e volet de la saga, Les cinémas de la région organisent déjà des avant-premières ce vendredi soir. Soirée spéciale au cinéma Pathé des rives de l'Orne à partir de 19h avec la projection des films 1 et 2 à la suite + 1 pop corn et 1 boisson pour 13€. Projection du film 1 et 2 aussi à l'UGC ciné cité de Mondeville à 19h30 pour le 1 et 22h10 pour le 2.

MANCHE

Ce dimanche c'est le 5e salon du livre à Mortain. Près de 50 écrivains vous donnent rendez-vous pour une journée 100% littéraire. Rendez-vous à la salle des fêtes du COSEC de Mortain à partir de 10h, l'entrée est gratuite.

Ce vendredi après-midi, Léna Luce, artiste My Major Company sera en dédicace et showcase chez Planet R à Saint-Lô avec Tendance Ouest. RDV à partir de 17h30. Léna Luce sera aussi en interview dans 100% Ouest ce vendredi soir entre 20h et 00h !

Ce vendredi soir, Keen'V sera en live à l'Apocalypse New à Hambye. Le candidat malheureux de Danse avec les stars vous chantera ses tubes et vous pourrez prendre des photos avec lui ! Ouverture des portes dès 22H30 avec 2 caisses pour éviter toute file d'attente ! 20€ avec conso.

ORNE

Pour la 3ème édition de "Saveurs du Monde", soirée qui met à l'honneur chaque année un pays différent afin de partager le temps d'une soirée sa culture et ses préparations culinaires, l'association Rai-Animation vous invite cette fois ci à découvrir la "Rome Antique" demain à la Maison pour Tous de RAI!

Dès 15h : Atelier cuisine (Préparations des plats pour ceux qui souhaitent découvrir des mets de la Rome Antique). 19h, Dégustation comme Acetaria nux cum petasio ou le Fructus-mel cum deliciae. Il y aura aussi des Danseuses du ventre (Compagnie Horiziode).Tarifs : 12€ Adultes / 6€ enfants.

Le festival Ados en domfrontais et en passais, c'est prévu pour mai 2014. Vous êtes intéressés pour participer, venez échanger vos idées avec les animateurs demain matin. Danse, cuisine, mode, sport, musique, skateboard... Pas de restriction ! RDV samedi matin dès 10h à l'école de musique de Domfront salle A 40.