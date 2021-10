En redémarrant d'un "cédez le passage", l'un de ses copains qui était au volant avait coupé la route à une autre voiture, dont le conducteur était en état d’alcoolémie.

Le jeune conducteur écope de 1 an de prison avec sursis et annulation du permis de conduire. Le conducteur alcoolisé écope d'1 an de prison ferme.

La famille du jeune décédé obtient 50.000 euros de dommages et intérêts.