Rouen : Une épicerie sociale va ouvrir sur le campus

“Avec tous nos stocks, on pourrait fournir sept ou huit nouvelles épiceries sociales en Seine-Maritime”, lance Mari Carmen Lanchon, l’une des responsables de la Banque Alimentaire de Rouen, qui vient d’ouvrir un magasin au Houlme. Et deux autres verront bientôt le jour : dans le centre-ville de Rouen, rive droite, et, plus surprenant, sur le campus universitaire de Mont-Saint-Aignan.

La célèbre association d’aide alimentaire a décidé de s’attaquer à un problème passé souvent sous silence: la précarité de certains étudiants. “Beaucoup ne mangent pas à leur faim. Nous aiderons au moins 500 personnes, sûrement plus. En 2012, 2 400 étudiants (ndlr: soit environ 10%) sont allés voir une assistante sociale”, rappelle Mari Carmen Lanchon. L’épicerie devrait ouvrir avant Noël.

La Banque Alimentaire, qui ne manque pas de projets, prévoit d’ouvrir une épicerie sociale itinérante. Un bon moyen de se rapprocher des bénéficiaires.