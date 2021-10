Caen la mer : le point sur la grève

94 personnels de Caen la mer étaient en grève mercredi 20 novembre. Résultat, la collecte des déchets ménagers n'a pu être assurée sur la commune de Cormelles-le-Royal et certains quartiers d'Ifs et de Mondeville. Les déchèteries de Bretteville-sur-Odon, Fleury-sur-Orne, Hermanville-sur-mer et Colombelles étaient aussi fermées. Le stade nautique, la piscine du Chemin Vert et la piscine de la Grâce-de-Dieu étaient fermées au public toute la journée. C'était aussi le cas de la patinoire, et de plusieurs bibliothèques du réseau.

La grève pourrait se poursuivre pendant trois jours. Les personnels réclament des hausses de salaires : hier matin, des agents territoriaux de Caen la mer ont fait brûler des palettes et des pneus devant la mairie de Caen. Et hier soir, des équipes techniques étaient sur place pour réparer les dommages sur la chaussée.