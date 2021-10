Emploi : les secteurs qui recrutent à Rouen et en Seine Maritime

Une étude publiée avant l’été par Manpower dévoile ainsi que, dans certains secteurs, les employeurs peinent parfois à recruter. Les métiers manuels sont majoritaires. On trouve ainsi certaines spécialités industrielles (chaudronnier, agent de maintenance, tourneur-fraiseur...) ou chauffeur routier. De la même manière, les commerciaux, les ingénieurs, les comptables ou encore les professionnels de l’hôtellerie et de la restauration trouveraient du travail plus rapidement.

énergie et aéronautique

La Haute-Normandie possède également quelques particularités. Deux filières solides, en pleine croissance, ont de forts besoins en recrutement : la filière énergie, boostée par le nucléaire et les projets d’éolien en mer, et l’aéronautique, représentée par plusieurs dizaines d’entreprises innovantes sur toute la région. Le site internet de Normandie AeroEspace (www.nae.fr) répertorie des dizaines d’offres d’emploi en permanence.