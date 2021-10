14118. Municipales/Caen : Sonia de la Provôté retient 5 priorités pour les jeunes

Réalisée par un militant soutenant la campagne de Sonia de la Provôté dans la course à la municipalité caennaise, une enquête permet désormais à la candidate UDI de dresser "cinq priorités pour la jeunesse". Il ressort de l'étude que le logement et l'emploi sont les deux inquiétudes principales des personnes interrogées "qui sont des jeunes de toutes tendances, rencontrés au hasard sur le campus et dans les différents quartiers de la ville", selon Rudi Niewiadomski, auteur de l'enquête.

"Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes aimeraient vivre en collocation et je viserai donc dans mon programme, à proposer des mesures pour faciliter ce type d'habitat à Caen", promet Sonia de la Provôté. "Ils sont également nombreux à regretter les tarifs pratiqués par Twisto dans les transports en commun et il y aura donc peut-être des choix d'orientation budgétaire à faire à ce niveau là." Les trois autres priorités retenues portent sur plus de culture dans la rue, hors des murs ; la création de lieux de rassemblement pour les jeunes et un meilleur relationnel avec la politique municipale. "Pourquoi ne pas par exemple intégrer un tout jeune majeur à ma liste ?"

Si la quasi-totalité des personnes interrogées ont accepté de répondre aux questionnaires, seuls 15% ont été capables de citer un élu sur le territoire de Caen la mer. Seuls 8% savent que le maire de Caen se nomme Philippe Duron.