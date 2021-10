Trafic d'héroïne démantelé à Potigny

En juin 2009, les gendarmes sont avertis de l'existence d'un trafic d'héroïne à Potigny, ainsi qu'entre Caen et Falaise. Revendeurs et usagers sont surveillés, ce qui aboutit à la perquisition de deux revendeurs-consommateurs. Ces derniers acceptent ensuite de participer à 'une livraison surveillée, près de Rouen. Deux fournisseurs rouennais sont ainsi arrêtés, en flagrant délit de livraison de 218 g d'héroïne, le mercredi 31 mars dernier.



En comparution immédiate lundi 7 juin, ils contestent la validité des perquisitions et les aveux de leurs clients. “Les drogués disent n'importe quoi en garde à vue pour sortir”, se défend Farik Coumaies. Il soutient que c'est son premier délit. Tarek Zaoui, lui, ne reconnaît que cinq voyages, sur les 15 allégués. Ils sont respectivement condamnés à un an d'emprisonnement avec six mois de sursis, et à 18 mois de prison avec six mois de sursis ; et à s'acquitter de 10 900 euros d'amende douanière.