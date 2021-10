Ingénieurs : à Rouen, leur formation par apprentissage bat son plein

C’était il y a vingt ans sur le site de Rouen-Mont-Saint-Aignan. La formation invite les élèves ingénieurs, ayant un bac +2 et âgés de moins de 26 ans, à suivre un cursus pendant trois ans. Un temps suffisant pour décrocher le diplôme d’ingénieur généraliste et pour acquérir une expérience solide en entreprise qui permet aux apprentis de devenir rapidement opérationnel.

Un réél engouement

En Seine-Maritime, le CESI compte 1100 étudiants parmi lesquels 700 ont choisi la voie de la formation professionnelle. L’établissement propose également plusieurs formations en alternance aux fonctions de techniciens supérieurs et de responsable Qualité Sécurité Environnement, l’organisation et la performance industrielle, le BTP ou encore l’informatique et les ressources humaines. Ces voies sont à suivre en alternance sur une période d’un ou deux ans et ouvertes aux titulaires d’un bac, bac+2 ou bac+4.