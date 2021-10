L'individu a ouvert une fenêtre et a sauté du premier étage pour prendre la fuite. Rapidement identifié et reconnu grâce au fichier photo du commissariat, le mis en cause originaire d'Argentan a été interpellé à la mi-journée et placé en garde à vue. Il a reconnu les faits et comparaîtra, cet après-midi, devant le tribunal.