61169. Elections municipales : Philippe Senaux, tête de liste à Flers

Plusieurs commissions sont déjà au travail pour affiner le projet et viser un vrai changement pour Flers, pour rendre la ville non seulement plus attractive mais aussi changer la manière d’y vivre et les liens sociaux à y établir, explique la tête de liste.

La commission "Santé-Social" et la commission "vie Commerciale" ont donné leurs premières conclusions. L'UMP Philippe Senaux a précisé, à la lumière des résultats du sondage effectué auprès des Flériens, les axes sur lesquels qu’il souhaitait travailler avec l’équipe qui se constitue :

l'engagement formel de ne pas augmenter les impôts pendant tout le prochain mandat et de contrôler les dépenses ;

celui de lutter contre les incivilités par l’installation de caméras ;

le souhait de relever et rendre sa dignité aux personnes en situation sociales précaires ont emporté l’accord de tous.

Philippe Senaux:

Elections municipales : Philippe Senaux, tête de liste à Flers

A gauche, le maire sortant Yves Goasdoué, assimilé PS, n'a toujours pas officiellement annoncé sa candidature.