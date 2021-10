Patinage : "une saison très positive"

Quel bilan tirez-vous de la saison ?

“C'est une saison très positive. Nous sommes contents de nos résultats puisque nous avons décroché deux titres de champion de France. Le petit bémol que je pourrais émettre est l'arrêt de notre couple international, qui s'est séparé après la première épreuve et n'a donc pas participé aux championnats du Monde. Bruno Massot est resté au club et s'est associé avec Anne-Laure Lestcher. Ils sont devenus champions de France juniors (mais étaient les seuls à concourir, ndlr). Nous espérons qu'ils participeront au championnat d'Europe la saison prochaine. En patinage synchronisé, les seniors ont fini championnes de France pour la troisième fois consécutive”.

Quels résultats avez-vous obtenus chez les plus jeunes ?

“Au niveau individuels, nous avons trois petits qui ont tourné très fort. Dans la catégorie “jeunes talents”, les deux meilleurs garçons évoluent au sein de notre club”.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire