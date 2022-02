Tourisme : le Calvados sauve l’honneur

Philippe Gay, directeur du comité départemental du tourisme est formel : “on s’attendait au pire, mais les résultats de cette saison sont honorables” . Le conseil général du calvados a fait part du résultat de ses enquêtes, mardi 27 octobre.Les observateurs du tourisme ont affirmé que la fréquentation touristique était en progression. Et ce, en dépit d’un très mauvais début d’année, marquée par la chute du tourisme d’affaire et un mois de juillet assez médiocre. La différence se serait fait grâce aux bonnes conditions météo des mois d’août et septembre. Mais aussi, avec le soutien des touristes de l’hexagone, de retour dans la région, à l’inverse des britanniques, moins nombreux cette année. L’effet Obama a bien fonctionné pour les célébrations de l’anniversaire de la Bataille de Normandie. Un exemple, le cimetière américain de Colleville-sur-Mer a enregistré une fréquentation comparable à 2004, année référence. Soient près de 900 000 visiteurs.



