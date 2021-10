Sortir en région : mercredi 20 novembre

CALVADOS

Comme chaque année à la même époque elles reviennent pour le plus grand plaisir des amateurs et des professionnels ! Les Puces Caennaises du Parc des Expositions de Caen se déroulent de vendredi à dimanche. Dans ce grand grenier on y trouve mille et une petites merveilles du passé. C'est de 10h à 19h. L'entrée est de 4€ et c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Voyage en compagnie de Couci-Couça dans un monde en vrac et tout à trac. C'est du théâtre d'pbjets au théâtre du champ exquis à Blainville-sur-Orne. Représentation à 10h et 16h.

Irish Celtic au Zénith de Caen ce mercredi soir. Irish Celtic, c'est l'histoire de Paddy, ce vieil irlandais alcoolique propriétaire de son pub depuis plusieurs décennies. Il est sur le point de le léguer à son fils Diarmuid, mais ce dernier, fainéant et insouciant, préfère danser que de servir les clients... RDV à 20h.

MANCHE

L'association "Chauffer dans la noirceur" organise ce samedi la 7e édition de Faut que ça chauffe à Coutances Au menu de cette soirée: 3 concerts pour 3 ambiances dans 3 lieux différents de la ville.

Mythe, l’histoire de Thésée: théâtre jeune public à Avranches. Pourquoi je n’ai pas le droit de savoir qui est mon père et comment il s’appelle ? C'est à partir de 8 ans. RDV à 16h au théâtre d'Avranches.

"Masculines", c'est le titre du spectacle de danse présenté à Cherbourg ce mercredi soir. Masculines interroge les représentations de la féminité orientale. Une pièce qui cherche à bousculer nos préjugés. RDV à 20h30.



Et puis au théâtre Roger Ferdinand de Saint-Lô, venez trouver "le bonheur" avec Marie-Anne Chazel et Sam Karmann. Une pièce qui débute à 20h30.

ORNE

La Luciole à Alençon vous propose un de ses coups de cœur en concert : le groupe Elephant. C'est à 21h ce mercredi soir.

Atelier pédagogique du mercredi pour les 7-11 ans au musée des beaux arts et de la dentelle à Alençon. - "La malle au trésor". Découverte de l'univers de Gaston Floquet et de ses étranges réalisations. Et si on faisait pareil ? C'ets cet après-mdii de 14h30 à 16h.

Jeudi après-midi, RDV à Domfront pour une soirée connaissance du monde. Vous êtes conviés au théâtre intercommunal pour découvrir le Pérou et le Chili. C'est à 14h30.