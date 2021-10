14762. Vire : Marc Andreu-Sabater se lance dans la bataille des municipales

Depuis plusieurs semaines, à Vire, le bruit courait qu'il allait présenter sa candidature pour les prochaines élections municipales. Marc Andreu-Sabater (PRG) sera bien tête de liste à gauche face à Catherine Godbarge, en mars prochain. Il l'a fait savoir publiquement, mardi 19 novembre, à l'Hôtel de France, lors d'une conférence de presse. "Cette décision était difficile à prendre car elle représente pour moi un enjeu politique et personnel important."



La difficulté résidait surtout dans sa double identité. Une domiciliation à Saint-Germain-de-Tallevende, dont il est maire depuis 2008, et un attachement très fort à Vire, sa ville natale, où il tient sa permanence de conseiller général depuis plus de 10 ans.



"Faire ce choix, c'est renoncer à administrer la commune dont je suis maire mais j'ai une nouvelle fois été sollicité pour présenter ma candidature dans le chef-lieu de canton. Il y a 6 ans, j'avais refusé. Si je suis élu, je travaillerai aussi pour les Tallevendais car le projet que je vais présenter ici doit nécessairement s'accompagner, pour moi, d'un projet de territoire."



"Un sentiment de déclin"



Marc Andreu-Sabater veut s'attaquer au problème démographique, à celui des écoles, de la santé... "Le bilan n'est pas accablant mais la ville laisse un sentiment de déclin qu'il faut absolument redresser. Nous avons pris un retard conséquent dans notre organisation. Il faut changer de braquet pour faire évoluer ce territoire. Mais si nous voulons réenclencher la marche avant, il faut travailler autrement."



Sa liste, déjà constituée, ne sera présentée qu'en janvier. "Il reste quelques ajustements mais elle est presque finalisée. Je ne me serai pas présenté sans garanties." Marc Andreu-Sabater a indiqué que seuls comptent les compétences et engagements de son équipe. "La dimension politique n'est pas du tout un élément déterminant."