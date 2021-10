Courant de la liberté : ils font le plein !

Cette manifestation majeure du calendrier sportif régional accueillera plus de 20 000 athlètes du vendredi 11 au dimanche 13 juin, soit 4 000 de plus qu'il y a un an. 'C'est fantastique, se félicite le président de l'association, Yves Martin. Nous devenons le premier événement de running en province. Cela dépasse ce que nous aurions pu espérer.”

Portés par le succès spectaculaire de la Rochambelle (lire aussi page 6), passée en cinq ans de 800 à 10 000 participantes, ce Festival de courses pour tous a réussi son pari. “C'est à la fois un course d'élite pour ceux qui veulent faire un chrono et une grande épreuve de masse où on peut venir se faire plaisir entre copains”, souligne Yves Martin. L'épreuve phare du marathon réunira 1 200 coureurs, dimanche 13 au matin au départ de Courseulles-sur-Mer. Le Marocain Khalid En-Guady tentera de conserver la couronne arrachée l'année dernière aux athlètes kényans, qui dominaient le rendez-vous depuis 2003.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire