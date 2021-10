Routes: la colère de Bertrand Deniaud

Selon l'élu UMP, "ce débat a confirmé la volonté de la Région de se désengager des routes. Ainsi concernant la RN 12 à Saint-Denis-sur-Sarthon, elle ne mettra pas 1 centime si un jour l’État arrive à prendre une vraie décision.

Quant au secteur Mortagne-au-Perche/Saint-Maurice-les-Charencey "que se passe-t-il ? Et bien rien ! Et je n'ai eu aucune réponse sur l'état d'avancement des études, des financements, des dates de travaux. Or cette portion était budgétée et il ne manque plus que la décision d'engager les études, explique Bertrand Deniaud.

Enfin, poursuit l'élu, "malgré des promesses de campagne, le président Beauvais a annoncé que l'électrification de la ligne SNCF Paris-Granville, c'était : Non."