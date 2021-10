La 7ème édition de Faut Qu'ça Chauffe c'est ce samedi 23 novembre

La 7ème édition de la soirée de rentrée de CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR, FAUT QU’ÇA CHAUFFE revient avec un concept plus qu'original !!!



Ce samedi 23 novembre 2013, vous avez rendez-vous au complexe Sous Les Pylônes à Coutances et au théâtre Dodeka mais aussi Bowling et à la Patinoire Le Yeti.



Le thème de cette soirée est de partager un moment convivial dans 3 lieux avec 3 groupes pour 3 ambiances !



De 18h à 1h, 3 groupes joueront par alternance dans les 3 lieux en proposant 3 concerts différents !



Le tarif reste toujours accessible : 5€** et 7€ donnant accès :

- de 18h à 21h : au Bowling (accès aux pistes gratuitement).

- de 21h à 00h : à la Patinoire (dont patins gratuits) (concerts en Dj Set !!!)

- de 21h à 01h : au Théâtre Dodeka

Vous retrouvez en concert les avranchinais PAN D mais aussi les caennais de Fresh Caen Camps et les coutançais de Big Band Cosmique.

Plus d'informations ici

Ecoutez Lucie Hervieu, chargé de communication de l'association au micro de 100% Ouest.