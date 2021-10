Étourneaux à Caen : la campagne d'effarouchement démarre t-elle trop tard ?

La Ville a en effet annoncé qu'à partir de 18h30, des agents de la ville allaient procéder à une campagne d'effarouchement grâce à des haut-parleurs diffusant des cris de geai, le prédateur principal des étourneaux, ou via des tirs de pétards.

Une opération que les riverains des lieux colonisés par ces oiseaux, comme l'avenue du six juin, attendent impatiemment. Depuis la fin de l'été en effet, tous les matins à l'aurore, et tous les soirs, au coucher du soleil, des milliers d'étourneaux débarquent dans les arbres pour y passer la nuit. Conséquences : un bruit incroyable mais surtout une odeur pestilentielle à cause des excréments des oiseaux, qui viennent joncher le sol.

Une opération qui arrive trop tard pour certains Caennais. Avenue du six juin par exemple, la majorité des étourneaux semblent avoir déjà pliés bagage depuis plusieurs jours. Ce matin, par exemple, seule une poignée est visible dans le ciel.