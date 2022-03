Salon du mariage et du PACS à Saint Georges des groseillers

Durant 2 jours, plus d'une trentaine d'exposants se réunissent à Saint Georges des Groseillers. Photographes, traiteurs, coiffeurs, les professionnels du mariage seront là pour vous proposer leurs prestations pour le jour J.

Il y aura aussi des défilés en tenues de cérémonie avec des mannequins professionnels tout au long du salon .Ne manquez pas non plus les concours avec un voyage à gagner, des bons d'achat etc.

RDV à la salle Maurice Lecoq samedi 16 novembre de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30, dimanche 17 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h30. Entrée 4 €.

Plus d'infos sur ce salon avec l'organisateur Jean-Pierre Manson: