Sortir en région : lundi 18 novembre

CALVADOS

Le tremplin Musiques Actuelles organisé par la MJC de Bernay en partenariat avec la ville de Bernay

et le Département,revient cette année pour une 7ème édition!

Si vous êtes un groupe ou que vous avez des amis dans la musique, retrouvez le formulaire d’inscription sur www.bernaytourisme.fr Vous avez jusqu'à fin janvier !







Dans le cadre du mois du film documentaire, venez voir ce soir à Falaise « Entrée du personnel » 1 documentaire sur le travail qui harasse, qui détruit le corps petit à petit, celui d'ouvrier dans un abattoir. C'est à 20h45 au cinéma L'entracte.





Couac uu l'histoire du Vilain petit canard. C'est un spectacle de marionnettes à voir au théâtre des cordes à Caen dès 3 ans. A voir à 9h15, à 10h30, 14h et 15h15.





Capilotractées est un spectacle autour d'une technique traditionnelle circassienne : la suspension d'un corps par les cheveux. C'est à voir ce soir au théâtre d'Hérouville Saint Clair.

MANCHE

Le guide de Zoé 2014 est sorti ! C'est un guide de proximité qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les restaurants, les commerces et les loisirs les plus dynamiques de la Manche. Grâce à ce guide profitez de nombreuses remises.







Je vous rappelle que Saint-Lô Commerces lance un appel à candidatures et invite toutes les jeunes filles agées de 16 à 22 ans à participer à Miss Saint Lô ! Résidant ou étudiant à Saint-Lô, vous pouvez vous inscrire inscrire par mail : misssaintlo2014@gmail.com ou à se présenter à "Lune & l'autre" 43 rue Havin.

Tel 06.76.19.02.77.

Pour rappel, il n'y a pas de critère de taille, de poids : nous sommes à la recherche de la meilleure Ambassadrice pour la ville!



La soirée se tiendra Salle Salvador Allende le samedi 7 décembre à partir de 20h30.







Le 9ème festival du film allemand se poursuit à Cherbourg. Ce soir, projection de la comédie dramatique Oh Boy à 18h, Romeos à 20h et Benny's video produit par Michael Haneke en 92 à 21h50. RDV au cinéma l'Odeon.

ORNE

Depuis vendredi, la ville d'Alençon vous propose « le gaspillage alimentaire met l'eau à la bouche ».

Prochain atelier demain à 9h30 au centre social Paul Gauguin et aussi mercredi à 14h au centre social de Courteille. Inscriptions dès maintenant.





Dans le cadre du mois du film documentaire, venez voir ce soir à Alençon « La casa » 1 documentaire sur les liens familiaux projeté à 20h30 au cinéma Les 4 normandy d'Alençon.







Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) propose, en partenariat avec la Mutualité française, aux assistantes maternelles et aux parents, des rendez-vous pratiques à Alençon. Demain soir atelier « Calcul des congés payés ». Cette réunion d'information portera sur la mensualisation et le calcul des congés payés de 19h à 21h

Salle Baudelaire, 20 rue Porchaine, Alençon







Représentation de "Femme verticale" au Théâtre d'Alençon. A la lecture du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir, Juliette, née de sexe masculin, prend son destin en main. C'est à 20h30.