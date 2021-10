Sorties : que faire à Rouen cette semaine ?

CONCERT

Jeanne la pucelle de Jordi Savall

Le compositeur Jordi Savall, souvent sollicité par le 7e art, explore ici les codes du style baroque: alternance de chants sacrés, musique instrumentale et récit.

Pratique. Mercredi 20 novembre, à 20h, Théâtre des arts, à Rouen. Tarifs : 10 à 44€. www.operaderouen.fr

A night at the operette

Nouvelle création des filles du bord de scène, duo comique chantant et enchanteur, a night at the operette propose de revisiter la chanson française : une soirée épique et surprenante.

Pratique. Jeudi 21 novembre, à 20h, Centre culturel Voltaire, à Déville-les-Rouen. Tarifs : 11 à 16€.

Tél. 02 35 68 48 91, www.festivalchantsdelles.org

Soirée 32 et Laura Cahen

Deux groupes se succèdent sur scène pour cette soirée chanson: deux univers qui ont en commun l’humour, des textes cisélés, l’esprit de découverte, et de délicieux clins d’oeil sur la vie. Le groupe rouennais 32 profite de cette soirée pour présenter son 1e CD Humeur.

Pratique. Mardi 19 novembre, à 19h30, à l’avant-scène, à Grand-Couronne. Tarifs : 8,8/11,8€. www.ticketnet.fr

EXPOSITION

Figures de l’extase en peinture

Pierre-Marie Corbel projette sur la toile ses désirs et ses émotions et imagine des silhouettes fluides ou évanescentes dans des compositions totémiques.

Pratique. Du 15 novembre au 14 décembre, Galerie manufacture 45, à Rouen. Tel. 02 35 88 86 30

Le FRAC fête ses 30 ans

Pour célébrer son anniversaire, le Fond Régional de l’Art Contemporain accueille une proposition sonore du plasticien et compositeur Simon Ripoll-Hurier en écho avec l’exposition en cours- Inventaire Volume 3.

Pratique. Jeudi 21 novembre, à 18h30, Frac HN, à Sotteville-les-Rouen. Entrée libre. Tél. 02 35 72 27 51