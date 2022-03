Au tribunal de Rouen : le gang des Roumains pillait les distributeurs d'argent

En Haute-Normandie, ce sont sept Roumains, âgés de 25 à 42 ans, qui détroussèrent plus d’une quarantaine de distributeurs à Rouen, Darnétal, Le Grand-Quevilly, Elbeuf, Le Havre, Le Tréport, Eu, Harfleur, Dieppe, Tôtes, Evreux, Pacy-sur-Eure. Ils dérobèrent plus de 37 500 €, entre le 28 juillet et le 9 août 2012, en employant la technique dite de la torsion. Opérant à deux ou trois, ils pouvaient dépouiller jusqu’à neuf distributeurs par jour.

Bloqués avec une tige

Ce serait un dénommé “Balthazar”, non identifié, qui aurait fourni aux jeunes hommes les téléphones, GPS, ainsi que tout le matériel nécessaire au redressement des distributeurs.

La technique était plutôt élaborée. En effet, l’un introduisait sa propre carte bleue dans le DAB avec laquelle il retirait une vingtaine d’euros. Tout l’enjeu de l’opération consistait à bloquer à l’aide d’une tige métallique la fente d’où sortait le numéraire. Quand l’homme remettait sa carte et choisissait une somme à retirer, la tige métallique avait alors pour effet de provoquer un appel d’air et de faire remonter l’argent sans que le compte ne soit débité.

La Caisse d’Epargne a renforcé la sécurité de ses appareils. Les enquêteurs ont pu remonter la filière grâce aux cartes bleues utilisées ainsi qu’aux enregistrements vidéo. Les premières interpellations sont intervenues dès la mi-août 2012.

Six des sept inculpés ont comparu ily a quekques jours devant le tribunal de Rouen après, pour certains d’entre eux, plus d’un an de détention préventive. Ils ont écopé de 18 mois à quatre ans d’emprisonnement. Le tribunal a décerné un mandat d’arrêt à l’encontre du prévenu absent.