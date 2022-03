Sorties : que faire à Rouen ce week-end ?

CINEMA

Festival du film palestinien

L’organisation pacifique AFPS fait découvrir le problème politique israélo-palestinien via une sélection de films documentaires ou de fictions.

Pratique. Du 15 au 17 novembre, Cinéma le Melville, à Rouen. www.france-palestine.org. 02 32 76 73 20

EXPOSITION

Christian Renonciat trompe l’oeil

Le sculpteur transcende le bois et compose de grands reliefs puisant ses formes dans un inventaire textile: une oeuvre saisissante d’hyperréalisme.

Pratique. Jusqu’au 19 janvier, Centre d’art contemporain, St-Pierre-de-Varengeville. www.matmut.fr

Figures de l’extase en peinture

Pierre-Marie Corbel projette sur la toile ses désirs et ses émotions et imagine des silhouettes fluides ou évanescentes dans des compositions totémiques.

Pratique. Du 15 novembre au 14 décembre, Galerie manufacture 45, à Rouen. Tel. 02 35 88 86 30

CONCERT

Les thèmes traditionnels balkans de Ziveli

La 12e soirée Balkan sound system met à l’honneur Ziveli, un groupe franco-serbe festif, remarqué dans de nombreux festivals pour son authenticité.

Pratique. Vendredi 15 novembre, à 20h, MDU, à Mont-St-Aignan. Tarifs : 5€/0€ pour les étudiants.

Les chansons de Reggiani par sa fille

Accompagnée par le piano, Carine Reggiani explore et revisite les premières chansons de Serge Reggiani, celles-là même qui l’ont fait connaître.

Pratique. Vendredi 15 novembre, à 20h30, Théâtre des bains douches, à Elbeuf. Tel. 02 32 96 99 22

Zazie livre ses états d’âmes

Naturelle et spontanée, Zazie se livre dans ce 8e opus et révèle sa face cachée. Elle puise dans ses hauts et ses bas l’élan nécéssaire à cet album intime.

Pratique. Vendredi 15 novembre, à 20h, Zénith de Rouen. Tarifs : 25 à 65€. www.citylive.fr

SPECTACLE

Opus : Chostakovicth acrobatique

La compagnie Circa présente un nouveau spectacle déconcertant de virtuosité entre cirque et musique de chambre.

Pratique. Du 15 au 17 novembre, Cirque théâtre d’Elbeuf. Tarifs : 8 à 28€. www.cirquetheatre-elbeuf.com

THEATRE

Coming out d’un homme marié

Avec légéreté et humour cette comédie raconte l’histoire difficile d’un homme qui , à 46 ans, remet tout en question et change de bord: une pièce sur l’équilibre affectif et la pression sociale écrite par Maria Ducceschi et Hervé Caffin.

Pratique. Samedi 16 novembre, à 20h30, Théâtre de l’Almendra à Rouen. Tarifs : 12 à 16€. www.theatre-almendra.fr

DECOUVERTE

Conférence de l’écrivain Charles Juliet

L’écrivain fécond Charles Juliet évoque, à l’occasion d’une installation qui lui est consacrée à la chapelle Saint-Julien, la génèse de son roman Lambeaux sur le thème de la filiation et de l’isolement.

Pratique. Samedi 16 novembre, à 15h, Biblitothèque François Truffaut, à Petit-Quevilly. Gratuit. 02 35 72 58 00

Salon de l’artisanat à Belbeuf

Organisé par l’Union des Entreprises de Belbeuf, cet évènement rassemble de nombreux artisans des métiers d’art, de jeunes talents et des créateurs de talent.

Pratique. Samedi 16,14-18h et Dimanche 17 novembre, 10-18h30, Salle des sports, à Belbeuf. Gratuit