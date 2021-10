Nouvelle campagne choc de la Sécurité Routière sur les dangers de l'alcool au volant chez les jeunes.

Dimanche 6h. Une femme se réveille en sursaut. Devant sa porte, un homme en uniforme regarde le sol, immobile.

Samedi 20h. On se retrouve entre potes. On se chauffe pour la soirée, qui s'annonce arrosée . Elodie, Claire, Laura, Julien, Yannis et Fred ne le savent pas encore mais ils vont vivre l'insoutenable.