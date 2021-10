Fin de la gratuité des musées à Caen

Si l'entrée gratuite dans les musées de la ville avait permis d'augmenter le nombre de visiteurs en 2005, lors de sa mise en place, elle ne fait plus recette aujourd'hui. L'accès restera cependant libre en permanence pour tous les moins de 26 ans, et un dimanche par mois pour le grand public.

Le maire de Caen, Philippe Duron, explique que cette formule ne permettait plus d'augmenter le nombre de visiteurs, et surtout qu'elle n'attirait pas de nouveaux publics. Il a donc décidé de mettre fin à cette gratuité.

Surtout le maire de Caen a prévu un nouveau dispositif pour faire venir les Caennais dans les musées de leur ville. Un abonnement à l'année doit notamment être mis en place pour 15 euros. Il entend ainsi récupérer des fonds pour mettre en place des visites organisées avec des citoyens, en allant les chercher chez eux et en les conduisant aux musées.



Philippe Duron s'explique sur la décision d'arrêter la gratuité des musées et nous parle du pass à l'année.







