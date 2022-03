Collision à La Folie : une femme entre la vie et la mort

Un accident de la circulation s'est produit lundi 11 novembre, en fin de journée, probablement à la tombée de la nuit, dans la commune de La Folie, à quelques kilomètres d'Isigny-sur-Mer.

Toutes deux conduites par une femme seule, deux voitures sont entrées en collision pour une raison qui reste à élucider. Intervenus sur place pour assurer la sécurité dans le secteur et porter assistance, gendarmes et pompiers n'ont pas constaté d'anomalies particulières.

"Nous avons pris très peu d'informations car pour nous il s'agissait d'un accident corporel sans gravité", précise le capitaine Villerez, commandant de la compagnie de gendarmerie de Bayeux. Les deux protagonistes, deux femmes du secteur, une âgée d'une vingtaine d'années et l'autre plutôt quinquagénaire, ont donc regagné leur domicile. "Mais, depuis, une des deux automobilistes, la plus âgée des deux, a consulté son médecin qui a conclu qu'elle devait être hospitalisée. Et, on vient de m'avertir que son état de santé évoluait mal et que ses jours étaient en danger".

Précisions que le Bessin n'a connu que deux accidents graves, causant la mort de deux personnes, depuis le début de l'année.