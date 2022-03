Tendance : à Rouen, le coworking fait son nid

La société Sart-Way, située au 6 quai du Havre à Rouen, propose des loyers de 199 € par mois et par bureau. “Habituellement, les baux commerciaux durent trois ans et la caution représente six mois de loyer. Ce n’est pas facile pour tout le monde. Le coworking réduit le préavis de départ à un mois et ne demande qu’un loyer de caution” indique Arnaud Richard, le président de Star-Way. De quoi ravir les petites entreprises qui démarrent leur activité.

Travailler à plusieurs

Sur place, Benjamin Rouffiac est graphiste. Il s’est installé au fond du local, dans un open space de quatre bureaux, près de la cuisine. “Je voulais un bureau. C’est le seul endroit que j’ai trouvé à Rouen qui correspondait à mes finances”. Sur place, on trouve aussi des bureaux détachés comme ceux de l’Agence France Presse.