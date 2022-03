Commerce : les lauréats du prix de l'accueil 2013 à Rouen

La 16e édition du prix de l’accueil de la ville de Rouen a récompensé douze commerçants de différents quartiers. Au cœur de Rouen, les boutiques de vêtements Chattawak, rue Ganteri, et Implicite, rue Croix-de-fer, ainsi que les Caves Bérigny, rue Rollon, et Saveurs d’antan, rue Saint-Lô, se sont vues remettre cette distinction.

Dans le quartier Est et Nord-Est, le café-librairie Ici ou ailleurs, rue Damiette et le restaurant Le P’tit bec, rue Eau-de-Robec, ont également été distingués. Au Sud de la ville, le salon de coiffure et onglerie, Hair et Nail, sur le boulevard d’Orléans et la grande enseigne de surgelés Picard, rue Louis-Blanc ont reçu une récompense.

Enfin dans les quartiers Ouest et Nord-Ouest, les prix sont revenus au concessionnaire Hyundai, rue Amédée-Dormoy et à la boutique de vêtements Dockman, au Docks 76. Le prix du public a été décerné à la boutique de vente et dégustation de café, thé et chocolat Couleur Café, rue Eau-de-Robec.

Enfin, le “grand gagnant” 2013 est IM initiales (décoration), rue aux Ours.