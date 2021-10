Tube de l'été 1987: Voyage voyage

Claudie Fritsch-Mentrop alias Desireless est une chanteuse française qui a sorti de nombreux tubes dans les années 80. Le plus connu étant bien sûr Voyage Voyage avec plus de 500 000 45tours vendus, c'est le succès de cet été 1987. A redécouvrir le clip et la coiffure décoiffante de Desireless :-)