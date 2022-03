Mondeville, capitale du rire !

Pour sa 8e édition, le festival “Mondeville sur rire” continue sa découverte de nouveaux talents tout en présentant des artistes confirmés et en accueillant un large public. L’humour prend alors de multiples formes de spectacles : visuels, clownesques, one man show, stand up…

- Jeudi 14 novembre, spectacle d’ouverture à 20h30 à la Renaissance. Assistés de leur technicien vidéo, Conrado et Birgitt, présentent un film de voyage inédit. “Conférences du monde’’ par la compagnie Joseph K. 5/13€. Tél. 02 31 35 65 94 www.larenaissance-mondeville.fr.

- Vendredi 15, une soirée trois spectacles à partir de 19h : “Le monde à Jean-Marie’’ par la compagnie A l’envers, Jeanne Plante dans son “One woman musical show’’ et Alexandre Pesle et ses “Conseils à des jeunes qui veulent rire de tout’’. 10/12€.

- Samedi 16 à 16h : spectacle jeune public ‘’Gromuald et Groyan’’ : 40 minutes avec un vrai faux chanteur qui chante vraiment faux et un vrai musicien qui joue vraiment bien. 3€. Puis deux spectacles à partir de 20h30 : Laurent Violet reprend ses sketchs incontournables dans son spectacle “25e année de triomphe’’ et Didier Super en concert. 10/12€.

- Dimanche 17, à 15h30 : “L’abribus’’, par la compagnie des Zoaques. 7/9€. A 18h : Kamini, One man show. Après la chanson, Kamini s’attaque au stand-up. 7€.

- Mardi 19 à 20h : “Toc Toc’’ de Laurent Baffie par les Compagnons du Biez. 4€.

- Mercredi 20 à 16h : ‘’Détours’’, spectacle jeune public. 3€.

Pratique. Du 14 au 20 novembre au Carrefour socio-culturel et sportif, 3 rue Ambroise Croizat, Mondeville. Réservations au 02 31 82 22 73 ou dans les points de vente habituels. www.mondevilleanimation.org.