Skip&Die en concert ce mercredi au Cargö à Caen

Projet à deux têtes issu de la rencontre entre la bouillonnante artiste sud-africaine Cata Pirata et le producteur néerlandais Jori Collignon, SKIP&DIE est une jungle musicale bigarrée entre reggaeton sauvage, électro sexy, cumbia brutale et hip-hop lascif. Et ça fait mouche à chaque fois : aux dernières TransMusicales de Rennes le groupe a confirmé en live tout le bien que l’on pensait d’eux.

La première partie du concert de Skip&Die sera assurée par des jeunes talents de la scène locale : St Lô !

Du groove tendu de St Lô s’élèvent l’entrelacs des mélodies et la voix de la chanteuse Hanifah Walidah, fulgurante, profonde, détentrice de quatre décennies de soul. L’alchimie est un mystère, St Lô en connaît le secret.