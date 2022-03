Hauts de l’Orne : le chantier démarre en 2014

Le site, grand de 80 hectares, est imbriqué entre la commune de Fleury-sur-Orne au nord-est, la route départementale 562, communément appelée route d’Harcourt, la zone d’activités qui accueille notamment le géant suédois de l’ameublement, Ikea, et enfin, la forêt d’Ifs. “Le projet sera mené par tranches successives”, explique Josette Travert, présidente de Normandie Aménagement.

1 800 logements

La première opération concerne 48 hectares et doit permettre la création de 1 800 logements dont 50% de collectifs, 25% d’individuels et 25% d’intermédiaires. “Les premières livraisons sont prévues pour 2015”, précise le maire de la commune, Marc Lecerf. “Le parc urbain va voir le jour au-dessus d’anciennes carrières de pierre de Caen. Cette contrainte, nous en ferons une chance”, poursuit l’élu. Plus que dans n’importe quel autre projet, la végétation devrait avoir une place de choix, avec “de vrais corridors écologiques”.

Les Hauts de l’Orne doivent aussi accueillir au moins deux groupes scolaires, un pôle petite enfance ainsi qu’un centre de loisirs. “Sans oublier des commerces de proximité, des professions libérales, peut-être même une annexe de la mairie”, indique Marc Lecerf. Comme à Epron, où 1 200 logements, un “Science Park” et un Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes doivent également voir le jour, le défi sera ici de ne pas segmenter la commune, entre un ancien et un nouveau Fleury. “Il faudra faire de la route d’Harcourt un lien et non une frontière”.