Sortir en région du samedi 5 et du dimanche 6 juin

Dans le Calvados :

Dans le cadredu cycle "focus sur la création régional", le cinéma Lux à Caen vous propose 2 courts-métrages sur le thème "Mémoires du Débarquement". La séance débute à 11h.

Aujourd’hui à Caen, de 14h à 23h, se tient la Fête du vélo. Au programme notamment : ballade nature, foire aux vélos, parade en ville, animations autour du vélo, et pique-nique festif.

Dans le cadre des commémorations du 6 juin, de nombreuses animations ont lieu dans la région. A Isigny-sur-Mer, un pique-nique géant est organisé au parc Hôtel de Ville à partir de 19h30. Lors de cette soirée, vous pourrez assister gratuitement au concert des Soulmen.

Suite et fin aujourd’hui de "Festiv’Danse" à l’Université de Caen. Les différents spectacles de danse se déroulent sur la scène du théâtre ambulant "L’insolite" sur le campus 1 et également à la maison de l’étudiant. Début à 19h.

Une ballade nocturne contée de 6km est organisée ce soir à la Ferrière-Harang, près de Vire. Rendez-vous à 20h à la salle des fêtes.

Le chanteur de reggae Dark-K est en concert au Cargö à Caen ce soir à partir de 21h. Le chanteur vient présenter son album accompagner d’invités surprise.

De nombreuses cérémonies de commémoration du 66e anniversaire du débarquement sont prévues ce week-end dans l’agglomération caennaise. Au programme aujourd’hui, accueil des vétérans et à 16h cérémonie au Mémorial et demain de nombreuses dépôts de gerbes.

La 5e édition du Trophée de la forêt et la dernière manche du challenger Virois se disputent demain à Saint-Sever-Calvados près de Vire. Le départ de cette épreuve de V.T.T. est fixé à 14h30, et une démonstration de trial a lieu à 17h.

Dans la Manche :

Aujourd’hui, suite et fin du 13e festival "Les hétéroclites" à Saint-Lô. Dès 11h vous trouverez des installations plastiques, du théâtre, de la danse, ainsi que Charivari Place du Marché. L’après-midi, de nombreux concerts : notamment Mazel Combo à 19h, Maïon et Wenn à 21h15, Fady Mélo à 22h15, Fakir Djako à 22h45 et 1h15 et Gablé à 23h30.

Du cyclisme aujourd’hui dans le Nord Cotentin avec le Championnat de Normandie Elite 1, 2 et espoirs. Le départ sera donné à Helleville à 13h30 et l’arrivée est prévue à Héauville vers 17h, communes voisines de Siouville-Hague. Le parcours est constitué de 14 tours de 11 km, soit 154 km à parcourir pour les coureurs.

Aujourd’hui, la SNSM Saint-Vaast la Hougue propose de 9h30 à 17h une démonstration et un essai du matériel de sécurité en mer. Egalement au programme : démonstration d’hélitroyage à 16h et démonstration d’intervention des chiens terre-neuve à 13h30 à 14h30.

La deuxième étape du trophée de Normandie Karting se joue ce week-end à Mortain. Aujourd’hui, les pilotes font des essais et la course débute demain à 8h30.

Le tournoi de rugby à 7 organisé par le Rugby Club Cherbourg-Hague fête aujourd’hui sa 21e édition. Il est ouvert au plus de 17 ans et se tient au stade de la Gamacherie à Cherbourg.

Soirée boxe à Saint-Lô ce soir à partir de 20h à la salle Beaufils. Durant cette soirée de combats inter régionaux, vous pourrez assister à 12 combats amateurs avec les meilleurs saint-lois.

Ce soir, vers 23h45, possibilité de visiter de nuit le Manoir de Donville, situé à Méautis. Une projection d’images d’archives de la 101e Airborne vous sera également proposée.

Des courses hippiques ce week-end dans la région avec 2 épreuves de trot qui vous sont proposées. Cet après-midi, cela se passe au Mont Saint-Michel dès 13h30 et demain cela se déroule à Villedieu-les-Poêles à partir de 14h avec l’animation Hippokids.

L’Airborne Festival 2010 se déroule tout au long du week-end autour de Sainte-Mère-Eglise. De nombreuses animations sont prévues : représentation d'une scène d'embarquement des troupes aéroportées américaines par le groupe "Enfer Normand", démonstrations de blindés, de nombreuses cérémonies, des projections cinématographiques, du parachutage et la venue de vétérans anglais.

Ce week-end à Cherbourg et sur les plages du nord Cotentin a lieu la Fête du nautisme. Au programme, des expositions et des initiations à de nombreux sports nautiques : plongée sous-marine, kayak, kite surf, char à voile, ski nautique,… Durant ce week-end se déroule également le Siouville Surf Open, une compétition de surf.

Demain, la S.N.S.M. Les Frégates vous reçoit entre 11 et 17h dans deux de ses stations, à Champeaux rendez-vous au Sol Roc et à Saint-Jean le Thomas, rendez-vous au camping. Au cours de cette journée vous pourrez découvrir l’action de la S.N.S.M. ainsi que leurs différents moyens terrestres et nautiques.

Percy accueille demain la 29e course de côte. Lors de cette épreuve de 1200 mètres comptant notamment pour la coupe de France des courses de côte, entre 70 et 80 concurrents sont attendus. Les essais ont lieu dès 9h et la première manche débute à 13h30.

L’association Vélocité d’Avranches organise demain la première "Convergence vélo" vers le Mont Saint-Michel. Un rassemblement est prévu à 11h sur le cours de la Victoire à Pontorson pour ensuite rouler sur la voie verte direction le Mont. Pour les Normands, des départs sont prévus plus tôt dans la matinée à Avranches, Saint-Hilaire du Harcouët, Parigny et Saint-James.