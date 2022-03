Rouen : Il découvre sa moto volée sur Leboncoin

Jeudi 7 novembre, la brigade anticriminalité a été requise par le centre d'information et de commandement : un jeune homme de 23 ans avait appelé les services de police après avoir eu la désagréable surprise de retrouver sa moto volée, une KTM 125, sur le site internet des petites annonces leboncoin. L'engin orange est en vente à Saint-Etienne-du-Rouvray, près de Rouen. La victime, elle, habite au Havre et avait déjà déposé plainte auprès de la police havraise.

Le motocycliste Havrais a pris contact avec le revendeur de sa moto et lui a donné rendez-vous. Sans se faire connaître, il est passé devant les lieux dudit rendez-vous, un garage, et y a aperçu sa moto, avant de prévenir la police de Rouen. Des agents de la brigade anticriminalité sont arrivés sur place et se sont retrouvés face à deux hommes, l'un de 23 ans, le locataire de garage, et son cousin de 27 ans, originaire de Rouen. Le locataire a alors indiqué que la fameuse moto orange ne lui appartiennait pas et a donné les coordonnées d'une troisième personne, a priori "propriétaire" du deux roues. Ce dernière homme âgé de 26 ans et habitant à Saint-Etienne-du-Rouvray, s'est présenté à l'hôtel de police de Rouen ce même soir, à 22h10, à la demande de la BAC.

Les trois hommes ont été interpellés et placés en garde à vue. Aucun des trois n'a encore révélé l'origine de cette moto orange.