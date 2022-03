Bois-Guillaume/Solidarité : salon des produits régionaux et de la gastronomie

Les 28 membres du Lions Club Rouen Drakkar organisent, avec 40 exposants le salon des produits régionaux et de la gastronomie les 16 et 17 novembre prochain à Bois-Guillaume (Salle Apollo). Sur place, les visiteurs pourront s'approvisionner en conserves fines, confitures, foies gras et autres champagnes, thés et cafés. Certains exposants proposeront des dégustations.

L'objectif de ces deux jours est de récolter un maximum d'argent pour acheter un appareil nécessaire à la prise en charge thérapeutique des enfants par les services pédiatrie/oncologie du CHU de Rouen. A cela s'ajoute le coutien individualisé à des jeunes handicapés.

L'entrée est au prix de 3€.