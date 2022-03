Imprimerie Le Brun : jusqu’à 15 000 feuilles à l’heure !

La société caennaise, installée depuis les années 70 au Chemin-Vert, fête cette année son soixantième anniversaire. Et pour passer ce cap, rien de tel que l’innovation ! L’an dernier, l’entreprise a en effet investi près d’un million et demi d’euros dans un tout nouvel outil : une Heidelberg XL 75. “C’est une machine dernière génération. Elle permet une vraie modernisation de notre productivité. Elle passe 15000 feuilles à l’heure !”, explique Thierry François, directeur.

Pour autant, l’imprimerie Le Brun ne délaisse pas des méthodes plus anciennes, héritées de ses débuts, alors qu’elle se trouvait rue Caponière. “Nous avons un savoir-faire assez rare, avec le gaufrage et la dorure à chaud. Peu d’imprimeries le proposent encore”. Et parmi les cartes de visites, les prospectus, les journaux municipaux et autres papiers à en-tête, la maison caennaise édite aussi des livres.