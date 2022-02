Au tribunal de Rouen : le voleur agissait au hasard

Dans la nuit du 18 au 19 septembre, L. K. pénétrait dans une maison de Sotteville pour y dérober les clés d’une Fiat 500. Il en repartit au volant du véhicule.

L’automobiliste indélicat fut retrouvé plus tard, encastré dans un feu tricolore. L’homme, alcoolisé, fut interpellé. Il refusa de se soumettre à la prise de ses empreintes digitales. Quelle ne fut pas la surprise de la victime qui, réveillée à 4h du matin, apprenait des policiers que sa voiture avait été retrouvée accidentée à Rouen.

C’est ouvert, il entre

Le 22 octobre, c’est détenu que le prévenu a comparu devant le tribunal de Rouen.

L’audience a été pour le moins houleuse. Et pour cause, l’inculpé, a refusé de s’expliquer. “Je n’ai rien à dire”, a-t-il clamé.

- Avez-vous, oui ou non, commis ces faits ?

- Oui !

- Comment êtes-vous rentré dans ce domicile ?

- Je n’ai rien cassé. C’était ouvert.

- Vous êtes passé par là, par hasard et le portail et la porte étaient déjà forcés...

- Oui.

- Comment avez-vous su que ses clés étaient dans le sac ?

- Comme ça.”

La partie civile s’interroge sur les circonstances de ce vol. L. K., récidiviste, a été condamné à trois ans d’emprisonnement.