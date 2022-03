Face à la presse hier, jeudi 7 novembre, Patrice Garande, le coach du Stade Malherbe Caen, n'y a pas été par quatre chemins pour rappeler l'importance de ce match ce soir contre Istres. "Il y a urgence", at-t-il indiqué. Au classement, il est vrai que les écarts sont en train de se creuser, et Caen compte déjà six longueurs de retard sur Lens, troisième.

"Il nous faut plus d'exigence dans le replacement défensif, car nous prenons trop de buts", a-t-il insisté pour expliquer la mauvaise passe actuelle de son équipe. La mission de ce soir s'annonce d'autant plus délicate qu'Alexandre Raineau, Felipe Saad, Jonathan Kodjia, Laurent Agouazi et Molla Wagué sont absents, blessés ou suspendus.

"Nous ne sommes pas des compétiteurs", annonce Patrice Garande Impossible de lire le son.

Suivez le match en direct sur Tendance Ouest et tendanceouest.com à partir de 20h.