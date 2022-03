Vos idées de sorties du week-end du 9 et 10 novembre

MANCHE



Ce samedi, 2ème édition de la soirée années 80 du rugby-club saint-lois et du Vire-Joigne FC. Au programme, de la musique années 80 avec Alpha Music New et King Music. Cette année, pas moins de 2000 personnes sont attendues, ne tardez pas pour réserver vos places. RDV samedi de 22h à 4h du matin au parc des expositions de Saint-Lô, déguisés c'est encore mieux.

Ce week-end, la foire Saint-Martin vous accueille ! La foire millénaire de Saint-Hilaire-du-Harcouët démarre ce samedi et se tient jusqu'à mardi. 4 jours pour profiter des bonnes affaires des exposants et de la fête foraine. RDV ce samedi à 10h30 pour l'inauguration. Le programme complet est sur www.st-hilaire.fr

Dimanche, les mauves de la JS Cherbourg affrontent Nanterre au complexe Chantereyne ! Dans cette poule de Nationale 1, les Cherbourgois sont 3e et les Franciliens 8e. RDV ce dimanche à 16h.

Depuis samedi, le tremplin La Galerie Musicale 2013 a commencé à Tourlaville ! 4 groupes se produisent chaque samedi de novembre à l'Espace Culturel Leclerc de Tourlaville pour accéder à la finale. La semaine dernière Rutsa Manita l'a emporté, découvrez le finaliste de ce samedi à partir de 16h. S'affronteront Cousin Machin, Ana Bazile, X Y Z et Ju' Dbs.

CALVADOS

Tout ce week-end, c'est le salon du mariage au parc des expositions de Caen. Tous les professionnels du mariage seront présents, avec 85 exposants, sur plus de 1400 m² de stand. C'est de 16h à 20h le vendredi et de 10h à 19h samedi et dimanche. L'entrée est de 7€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.

Ce week-end, RDV au domaine de la barronnie à Bretteville-sur-Odon pour le salon du vin organisé par l'association "A Caen le vin". 50 vignerons de toute la France seront présents pour vous faire gouter leurs vins naturels. L'entrée est à 5€.

Profitez du beatles week-end à Ouistreham, jusqu'à dimanche. Plusieurs concerts, débats et expositions seront consacrés au groupe mythique. Infos et réservations sur www.beatlesweekend.fr

A l'occasion de la 10e édition du "Goût du large" ce week-end, le festival de chants de marins devient le festival "Musique sous les embruns". La coquille Saint-Jacques est à l'honneur à Port-en-Bessin. L'entrée à la manifestation est gratuite, elle est payante pour certaines animations et pour les concerts.

ORNE

Le festival Blizz'Art organise sa 7e édition à Ciral dans l'Orne avec la crème de l'electro régionale. Près de 25 artistes sur scène sur 2 jours. Le festival Blizz'Art, c'est tout ce week end à Ciral.

Les Compagnons d'Emmaüs d'Alençon organisent leur Grande Vente d’Automne samedi et dimanche de 10h à 17h30 et lundi de 14h à 17h30. Pour accueillir leur public dans les meilleures conditions possibles, ils inaugurent leur nouvelle aire de stationnement de 200 places environ jouxtant le site de la Communauté. 30 stands vous attendent au 139 chemin des planches.

Concert de blues ce samedi à 21H avec : Arnaud FRADIN et Thomas TROUSSIER à l'asso la classe de St Hilaire sur Risle. De Lightin' Hopkins à Bob Dylan il n'y a qu'un pas, que franchissent avec classe ces deux musiciens.

Samedi et dimanche, c'est le 4e salon habitat et immobilier au hall des expositions d'Argentan. 6 espaces thématiques vous aident à vous y retrouver parmi tous les exposants : habitat, nature et jardin, immobilier, espace déco et énergies renouvelables.

Ce samedi, la Ville de Sées organise pour la seconde fois en 2013 une soirée CABARET. Après Manuela et Stéphane Chevalier, deux ornais, c’est au tour d’artistes venus de Paris et de Bretagne de monter sur la scène sagienne : Alain TURBAN, Mam’zelle Viviane et Philou, Huguette de Paris et Naomie Parker ainsi que Dominic Rousseau en animateur de soirée. Un show incroyable à petit prix, l'entrée est de 10€.

La soirée d'élection de Miss Prestige Normandie avec le comité Geneviève de Fontenay a lieu ce samedi soir à Athis de l'Orne. Présence de Laura Chab de l'émission The Voice. Si vous souhaitez y assister l'entrée est de 15€ et le rendez-vous est donné à 20h30.