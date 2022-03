The Killers dévoilent un inédit dans leur best of : Ecoutez-le !

Un an après avoir publié leur dernier opus, la formation rock est de retour dans les bacs. Pas de cinquième opus à l'horizon mais un premier best of de qualité "Direct Hits".

Just Another Girl s’avère une excellente pièce pop rock, qui démontre que The Killers n’est pas arrivé au bout de ses ressources. 10 ans de longevité qui devrait resolidifier le groupe. C'est tout l'inverse qui semble se produire. En proie à de nombreux conflits internes, le groupe serait même sur le point de se séparer !

A l'aube d'une éventuelle séparation, ce que nous ne souhaitons pas, "Direct Hits" compile des morceaux emblématiques qui seront intégrés au tracklisting de la compilation, en bacs lundi prochain.

Ecoutez l'inédit : "Just Another girl" de the Killers.