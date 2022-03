Un jeune homme dit avoir été séquestré et battu près de Rouen

Selon ce jeune homme, habitant de Canteleu, il se serait fait accoster dans la journée, rue du Canal, à Bapeaume, par deux autres adolescents. Ces derniers lui auraient demandé de venir avec eux dans leur appartement, sous prétexte de lui donner un objet. Sous la pression, la victime aurait accepté. Mais dans le logement, il aurait été attaché avant que plusieurs jeunes, dont une personne handicapée selon son témoignage, le frappent. Il aurait finalement été laissé libre, mais ses agresseurs lui auraient demandé de rapporter une somme d'argent. Au lieu de ça, l'adolescent est rentré chez lui où il a prévenu la police, un peu avant 16 heures.

Les forces de l'ordre se sont alors rendues sur le lieu présumé de la séquestration, en présence de la victime, qui a reconnu deux adolescents, âgés de 15 et 17 ans, ainsi que la personne handicapée, un homme de 36 ans, qui aurait participé aux violences. Les deux premiers ont été interpellés et placés en garde à vue, le troisième interrogé sur place, à cause de son incapacité physique. Deux jeunes femmes, âgées de 18 et 20 ans, se trouvaient également dans l'appartement. La deuxième a également été placée en garde à vue. L'enquête est en cours.