Hockey : Rouen atomise Caen en Ligue Magnus

Sur l'île Lacroix, à l'occasion de la 8e journée de Ligue Magnus, le Rouen Hockey Elite a fait plaisir à ses supporters. Face à Caen, 8e du championnat, Rouen, leader invaincu, a frappé très fort dès le premier tiers temps, auteur de six buts par Loïc Lamperier (3), Yannick Riendeau (2) et François-Pierre Guénette, tandis que Caen sauvait vaguement les meubles par Jérémie Romand.

Les deux tiers suivants furent plus équilibrés, Rouen inscrivant trois nouveaux buts (Janos Vas, Marc-André Thinel et Loïc Lamperier à nouveau). Caen, de son côté, a atténué la douleur grâce à deux buts de Gauthier et Romand. Score final : 9-3.