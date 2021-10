Nouvelle usine d'incinération à Jersey : la fin des déchets sur la Côte des Iles ?

Après des années de gestion parfois contestée de ses déchets, l'île de Jersey est en train de bâtir un nouveau site d'incinération résolument high-tech. Nos voisins anglo-normands ne veulent plus de leur ancienne usine déficiente et surtout coûteuse. Ils investissent des millions dans un nouveau centre et comptent récupérer les déchets de Guernesey. Une bonne affaire qui pourrait aussi arranger les cotentinois.

Bonus AUDIO / Les explications d'Antoine Gillot.

Bonus PHOTO / Chaque année, les bénévoles cotentinois nettoient les plages souillées de la Côte des Iles.