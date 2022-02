Hérouville : votre déjeuner livré sur votre lieu de travail !

“Il suffit de commander sur notre site Internet la formule souhaitée et l’horaire de livraison désiré”, explique Sylvie Razel, qui a ouvert la franchise au coté de son mari et son fils.

Côté budget, l’éventail est large avec un Coffret Bistrot à partir de 13,80€ et des formules jusqu’à près de 25€ ! Et même la plus modeste est alléchante : lentille corail en verdure en entrée, salade de pommes de terre et oeuf dur, jambon cuit, tomate et sauce au bleu en plat et dessert du moment...

L’établissement propose aussi une offre importante de restauration sur place ou de retrait à emporter, sur le même principe que le “Drive” américain.

Pratique. Class’Croute au 5, avenue du Tsukuba à Hérouville. Tél. 02 31 44 30 97. Pour commander : classcroute.com