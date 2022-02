70e anniversaire du Débarquement : branle-bas de combat dans le Calvados !

Cela fait déjà deux ans qu’une partie des salariés du Mémorial de Caen travaille à l’organisation des manifestations autour du 70e anniversaire du Débarquement prévue le 6 juin prochain. A sept mois du Jour J, l’implication des 90 salariés concernés du plus célèbre musée de France dédié à la paix s’intensifie. L’annonce dans quelques jours de la programmation de ses animations marquera le début du compte à rebours.

Des réunions à tous les niveaux

Au Mémorial, comme au sein des autres institutions concernées par la préparation des festivités, c’est le branle-bas de combat. Jeudi 24 octobre, Stéphane Grimaldi, le directeur du Mémorial, était à New-York à ce sujet. Réunir le Monde en Normandie ne s’improvise pas. Au moins 400 grands chefs d’entreprises américaines sont déjà attendus à Caen. L’organisation d’un Parlement européen des jeunes début juin, auquel participeront plus de 200 adolescents venus des quatre coins du vieux continent, occupe également les agendas. Tout comme la mise en place d’une fresque colossale sur l’ensemble de la façade du Mémorial.

18 chefs d’Etat

De l’aéroport de Carpiquet à la mairie de Caen, en passant par les professionnels du tourisme, les réunions de travail se multiplient. “Nous étions encore à la préfecture la semaine dernière”, confirme Maryline Haize-Hagron, directrice de l’aéroport. “Il est fort probable que le ministère des Affaires étrangères, qui organise une partie de la logistique pour les différentes délégations, nous donne le top départ au début janvier”. Avec Caen-Carpiquet, tous les aéroports du Grand Ouest sont concernés.

Du côté des autorités, les services de la préfecture préfèrent pour l’heure rester discrets. C’est à eux que revient la charge d’assurer la sécurité des hommes et des lieux en juin prochain. Près de 6 000 agents des forces de l’ordre ont déjà été mobilisés. Pour l’heure, dix-huit chefs d’Etat sont annoncés. Le Président Obama et Poutine, son homologue russe, ont confirmé leur présence. La venue du chef d’Etat américain entraînera une logistique militaire rarement égalée depuis la Seconde guerre mondiale sur les côtes de la Manche. Celle de la Reine d’Angleterre, seule chef d’Etat encore en activité qui a vécu la période 39-45, suscite également bien des attentions. Sa participation est indissociable de la principale cérémonie officielle qui se tiendra à Ouistreham, là où débarquèrent les Britanniques, mais aussi les commandos Français, le 6 juin 1944. Un hommage particulier sera rendu à la monarque.

Dans le domaine de l’hébergement, le gros du travail a déjà été réalisé. “Il ne nous reste quasiment plus qu’à accueillir les groupes et les individuels qui ont déjà réservé”, explique Michèle Montier, responsable départementale de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie. Tout autour des sites historiques du Débarquement, comme à Colleville-sur-Mer, Arromanches ou Ouistreham, les centres d’hébergement privés affichent complet. “C’est plein à quinze kilomètres à la ronde, et de jour en jour, le rayon ne cesse de s’agrandir”, complète Philippe Gay, directeur de Calvados tourisme. A terme, les 20 000 lits d’hôtel du Calvados devraient être occupés. Il pourrait en être de même pour les 15 000 places de camping, représentants environ 45 000 personnes.

Repères

Comité > Un comité de pilotage a été créé pour organiser les commémorations. Préfecture et Conseil régional le chapeautent : 160 manifestations sont déjà labellisées.

Affluence > On s’attend à l’afflux de 5 millions de visiteurs en Normandie durant la première quinzaine de juin. Parmi eux, de 700 à 1 000 vétérans.

Un week-end en or > Le 6 juin 2014 tombe un vendredi. Et le 9 juin, lundi de Pentecôte, sera férié. Une véritable aubaine pour les professionnels du tourisme.

Internet > Le mois dernier, la préfecture de région et le Conseil régional ont lancé le site officiel du 70e anniversaire du Débarquement : www.le70e-normandie.fr