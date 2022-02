So Home Deauville : nouveau salon grand public dédié à l'art de vivre et à la déco

Près de 120 exposants locaux, nationaux, et internationaux partageront leur passion pour la maison avec les professionnels (architectes, architectes d'intérieur, prescripteurs) et les particuliers.

Acheter du mobilier ou des accessoires de décoration, rénover sa cuisine, changer sa salle de bains, construire une piscine, ou simplement flâner dans les allées et découvrir de nouvelles idées ou les tendances du moment : au total, cinq grands pôles - ameublement, indoor, habitat, services d'architectes, aménagement extérieur - seront mis en scène sur les 8.000 m2 d'exposition.

Objectif affiché des organisateurs : devenir le rendez-vous incontournable de la maison en Normandie. La décoration est un secteur porteur et, avec 248.000 résidences secondaires au pays d'Auge, ce salon, qui marche sur les traces de son grand frère "Vivre Côté Sud" (15e édition), pourrait attirer les propriétaires du secteur désireux d'améliorer leur habitation. So Home Deauville attend un nombre important de résidents des villes de Caen, Rouen, le Havre, et de Paris qui n'est qu'à 2 heures en voiture ou en train.

Seront proposés, plusieurs rendez-vous liés à l'aménagement intérieur et extérieur ainsi qu'aux tendances de décoration. Au centre du hall d'exposition, le magazine de décoration "Vivre Côté Ouest", a confié à l'architecte d'intérieur Stéphane Poux, la mise en ambiance de son univers dans un esprit très cabane. L'espace regroupera une dizaine de marques sélectionnées par la revue (Toiles de Mayenne; Garnier Thiebaut et City, Mercadier; Vent de voyage ; Valérie Leroux, Anne Becke ...). Le décorateur sera d'ailleurs présent lors de l'événement, il dispensera gratuitement des conseils déco personnalisés, des idées d'aménagement et du coaching couleur, en partenariat avec Tollens.

Les visiteurs pourront se reposer le temps d'un café ou d'un déjeuner dans un lieu unique, le Lounge Bar signé "Bleu Nature" en mobilier en bois flotté.

Enfin, une vente aux enchères de luminaires design (200 lots de luminaires, des créations contemporaines et rééditions de luxe pour la maison de grands éditeurs ou designers) sera organisée par l'étude deauvillaise Tradart le dimanche 3 novembre à 14H30.

So Home Deauville du 1er au 3 novembre 2013, de 10h à 19h, au C.I.D de Deauville, de Deauville, 1, avenue Lucien-Barrière. L'entrée est à 8 euros (gratuit pour les moins de 12 ans).

Pour plus d'informations : www.sohomedeauville.fr