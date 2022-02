Sortir en région : vendredi 1er novembre

CALVADOS

Ce vendredi soir vous avez rendez-vous au viaduc de la Souleuvre avec toute l'équipe d'AJ Hackett Normandy ! C'est la 5e et dernière session avant d'entrer dans l'hiver. Vous pouvez encore vous inscrire en appelant AJ Hackett Normandy et pensez à venir déguiser avec votre costume d'Halloween !

Le festival rockalies se déroule samedi à Saint-Martin-de-Fontenay. Se produiront sur scène : Freedom call ( heavy allemand) Heat (hard fm from suède) Bloody Mary (hard rock france) Reddnek rampage (hard fm france). Un billet collector à 15 euros en prévente sur le site du festival www.rockalies.com. Le prix sera de 20 euros sur place. C'est samedi à partir de 18h à l'espace coisel de Saint-Martin-de-Fontenay, au sud de Caen.

Et puis dès ce vendredi et tout ce week-end, de nombreux visiteurs sont attendus au Salon So Home Deauville, pour visiter la centained’exposants exclusivement dédiés à l’univers de la maison.. Ces exposants locaux, nationaux, et internationaux, classés dans 5 grands pôles de produits ou services de l’univers de la maison, se partagent les 8000 m2 d’exposition du C.I.D. Les univers sont la décoration, le indoor, l'habitat, les architectes et le outdoor.

MANCHE

Demain, c'est la fête de la citrouille à Réville dans le cotentin ! Des producteurs locaux se donnent RDV à la ferme de la froide rue. C'est demain à partir de 14h30 et pour toute l'après-midi, 165 route des monts à Réville entre Barfleur et Saint-Vaast-la-Hougue. L'opération "Hippoween" revient pour sa 3ème édition sur 6 hippodromes en France dont celui Cherbourg La Glacerie. A cette occasion, les 100 premiers enfants déguisés se rendant sur l'hippodrome recevront un bon d'échange qui leur permettront de venir retirer des cadeaux pour fêter Halloween. L'animation et les courses commencent à partir de 13h. L'entrée est de 4€ et gratuite pour les moins de 18 ans.

A Saint-Lô, Le musée des beaux-arts et le musée du Bocage normand seront ouverts de 14h à 18h ce dimanche 3 novembre. Comme chaque premier dimanche du mois, l’accès aux expositions sera en libre et gratuit. L’occasion pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir les collections riches et variées des musées municipaux saint-lois.

ORNE

L’association Festiv'art Production propose un programme culturel musical placé sous le signe de la création et de l’éclectisme, qui s’adresse à un public de tout âge, connaisseur ou néophyte. Cette troisième édition propose des concerts de jazz, de musique du monde ou encore classique, la chanson sera également au goût du jour, ainsi que le ciné-concert et le théâtre d'objets.

Samedi, place à Vincent Peirani & François Salque / Accordéon & Violoncelle. C'est à 17H00 à l'église de Rabodanges.

Samedi, l'asso La Classe de Saint-Hilaire-sur-Risle propose le concert de The Jukers : du blues trad, du blues-rock, et du funk. Entrée 10€ avec une boisson, étudiant 5€, gratuit-17ans.