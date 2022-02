Notre essai auto : 308, un nouveau numéro plein de talent

Depuis l’arrivée de la 208 l’an dernier, l’heure du renouveau a sonné chez Peugeot. Et dans la foulée d’un crossover 2008 également bien né, la 308 de seconde génération confirme le retour en forme du lion ! Par rapport à l’ancienne 308, sa relève est plus courte de 2,3 cm, un poil plus large, mais surtout abaissée de 4 cm, suffisant pour lui insuffler des proportions plus dynamiques. Avec une plastique dans le coup et des volumes épurés sculptant de gracieuses rondeurs au niveau des ailes arrière et de la poupe, elle se donne des airs d’allemande “premium”.

Une assertion que la dernière compacte de Peugeot ne dément d’ailleurs pas non plus à l’ouverture des portières. Habillages intérieurs synthétiques et inserts métalliques disséminés un peu partout le soulignent à travers une qualité perçue de haut niveau.

Le petit volant avive la conduite

La finition de base Acces ne démérite pas en intégrant d’emblée 6 airbags, clim manuelle, lève-vitres avant et rétros extérieurs électriques, régulateur limiteur de vitesse, dossiers de sièges Ar 60/40 et radio/CD/Bluetooth/USB. Au-dessus, l’exécution Active ajoute du raffinement - clim bi-zone, pack visibilité, écran central tactile multifonction, jantes alu, etc.

Habitabilité et espaces de rangement sont au rendez-vous. Comme sur la 208, le volant est ici de diamètre réduit, avec instrumentation surélevée placée sur l’axe de vision de la route et tachymètre numérique.

Fabriquée à Mulhouse, la 308 repose sur la nouvelle plate-forme modulaire EMP2 de PSA qui l’allège en moyenne de 140 kg sur sa devancière. Autre avancée notable : l’option Driver Assistance Pack (400 €), avec freinage automatique d’urgence (de série sur Féline). Les diesel sont connus (1.6 HDI 92 ch et e-HDI 115 ch). Et, en essence, entre le récent 3 cylindres 1.2 VTi 82 ch et le 1.6 THP 155 ch apparaît une version “dégonflée” de 125 ch.

C’est fou comme le petit volant suffit à rendre la conduite plus attrayante, avec une efficacité de pilotage accrue grâce à l’économie dans l’amplitude des gestes. Mais ce grand trait de personnalité de la 308 n’aurait guère d’intérêt sans un châssis aussi accrocheur sur la trajectoire voulue. C’est d’autant plus bluffant qu’à un rythme de marche soutenu, l’amortissement conserve une confortable élasticité, et sans roulis prononcé ! Bon freinage également.

Repères

Le défi de la qualité : Le défi des concepteurs de la 308 a consisté à réussir des compromis éclairés, tout en restant dans la logique économique de Peugeot. Telle la standardisation des feux diurnes et feux arrière à LED, plutôt en option sur les modèles “premium” d’entrée de gamme !

Diesel de base : Avec seulement 5 vitesses, le diesel d’accès HDI 92 ch apparaît plus bruyant, et plus rugueux aussi, mais reste globalement attractif dans ses prestations. Et avec lui, difficile de dépasser les 5,8 l./100 au quotidien, même lancé à 130 km/h.

La prochaine étape : Le nouveau 4 cylindres essence THP 125 ch, variante “dégonflée” du THP de 155 ch, cédera la place au printemps 2014 à un inédit 3 cylindres 1.2 Turbo de forte puissance (jusqu’à 130 ch). Sa sortie coïncidera avec celle des motorisations mises aux normes Euro6, d’une boîte automatique et de la silhouette break SW de la dernière 308, exposée au prochain Salon de Genève.

Verdict : 17.5/20

Sécurité ****

Finition ***

Confort ****

Economie d’usage ***

Séduction/Prix ***