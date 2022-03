Ma Normandie : les cadeaux du 4 au 8 novembre

Cette semaine entre 9h et 13h, gagnez à tout moment vos entrées pour le centre aquatique du Pays d'Argentan avec accès à la piscine et à l'espace détente. Remportez également votre saut sur la balançoire géante du Viaduc de la Souleuvre, un saut pendulaire de 150m à 120 km/h. Le viaduc de la Souleuvre est ouvert tous les week-ends durant l'hiver.



Sélectionnez-vous par téléphone du lundi au vendredi entre 9h et 13h au 08 92 23 73 38.